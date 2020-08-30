Минздрав России о начале массовой вакцинации от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавируса людей из групп риска начнется в России в ноябре-декабре, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

Тогда же препарат станет поступать в регионы, добавил он. На этой неделе стартуют пострегистрационные исследования.

"Набираются группы добровольцев, 40 тысяч человек. Это плацебо-контролируемые исследования, которые позволят нам, в том числе на большой популяции отслеживать все нюансы, детали. Мы видим, что вакцина эффективна, безопасна", — отметил глава ведомства.

В августе Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину от COVID-19, которую разработал НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Препарат получил наименование "Спутник V".

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на покупку миллиарда доз. Он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести за год 500 миллионов доз.