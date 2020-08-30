Напомним, что в ночь на 20 августа в Анталье в пятизвездочном отеле в Серикском районе двумя выстрелами в голову был убит азербайджанский криминальный авторитет, вор в законе Надир Салифов. Убийцей Надира Салифова стал другой криминальный авторитет из Азербайджана - Хагани Зейналов по прозвищу Хан Ахмедлинский.

Две другие видеозаписи сделаны в полночь 20 августа. На кадры попал убегающий после убийства вора в законе Хагани Зейналов, которого пытается догнать телохранитель Лоту Гули с двумя пистолетами в руках. Если внимательно присмотреться, то можно видеть, что в день убийства у Хагани Зейналова были длинные волосы.

Одна из обнародованных видеозаписей была изъята с камеры наблюдения у входа в спа-зону отеля 19 августа в 16:48 (за несколько часов до убийства - ред.). На кадрах видно, как Лоту Гули проходит по декорированному коричневым мрамором коридору в окружении трех телохранителей. Вор в законе одет в синие шорты и белую футболку.

Детальное описание интерьера отеля, одежды Лоту Гули, прически Хагани Зейналова приведены здесь не случайно. Дело в том, что спустя всего несколько часов после убийства Лоту Гули в социальных сетях было распространено видео, где убийца Хагани Зейналов идет вслед за вором в законе. Видео было снято в коридоре отеля, по которому идут Лоту Гули и Хагани Зейналов. На этих кадрах Лоту Гули одет в черную футболку Nike и белые шорты, а у Хагани Зейналова можно заметить более короткую прическу.

Тогда многие СМИ трактовали это видео как своеобразный отчет Хагани Зейналова заказчикам убийства Лоту Гули. Мол, убийца за несколько часов уведомляет их о том, что он готов стрелять и лишь ждет сигнала.

Но теперь с уверенностью можно сказать, что Хагани Зейналов снял это видео задолго до убийства Лоту Гули и совершенно в другом отеле.

Новые видеокадры, распространенные турецкой полицией, порождают еще больше вопросов. Кто опубликовал нашумевшее видео Хагани Зейналова спустя несколько часов после убийства Лоту Гули? Если это были заказчики убийства, то зачем им выдавать старое видео за снятое в день убийства? Могли ли они это сделать, чтобы замести следы убийства? А может, заказчики преступления тем самым пытались скрыть внешность Хагани Зейналова, чтобы помочь ему поскорее скрыться с места преступления, поскольку видео появилось в сети сразу же после убийства Н.Салифова? Ответы на эти и многие другие вопросы предстоит дать турецким криминалистам.