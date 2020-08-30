Коронавирусом заразился мэр Краснодара

Глава Краснодара Евгений Первышов сообщил о заражении коронавирусной инфекцией. Как отметил градоначальник в видеообращении в своем Telegram-канале, он госпитализирован с подтвержденным COVID-19.

«Соблюдал масочный режим и социальную дистанцию, пользовался антисептиками — тем не менее где-то меня этот вирус подкараулил». Он пообещал рассказывать о том, как протекает заболевание и какие лекарства ему помогают. Первышов призвал соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.