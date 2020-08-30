Экс-глава Хабаровска отказался сотрудничать со следствием

Обвиняемый по делу об организации убийств и покушения на убийство предпринимателей экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отклонил предложение СК РФ о досудебном соглашении со следствием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, Фургал считает данное предложение от следователя угрозой и давлением.

Сергей Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву на допрос. Его арестовали и поместили в СИЗО «Лефортово».

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