«Барселона» испугалась гнева Месси

Руководство каталонской «Барселоны» повременит с санкциями в адрес нападающего Лионеля Месси, испугавшись его гнева. Об этом в понедельник, 31 августа, пишет Marca.

Месси не явился в расположение клуба на медосмотр и пропустит первую тренировку команды. Это должно повлечь финансовые потери: за отсутствие в клубе от 11 до 30 дней полагается штраф в размере 25 процентов от месячной зарплаты.

Однако сейчас боссы сине-гранатовых решили вести себя осторожнее. По информации источника, они все еще надеются, что с Месси удастся договориться. Сам игрок убежден, что не заслуживает наказания, так как свободен от контрактных обязательств.