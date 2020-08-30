В Баку предотвратили захват исторического памятника фото
В Сураханском районе предотвратили захват территории исторического памятника. Об этом говорится в сообщении Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия.
Сообщается, что в настоящее время Министерство культуры выполняет работы для охраны историко-культурного памятника:
"Территория овдана "Музаффар" (резервуар для воды), расположенного в Сураханском районе и отличающегося своей уникальностью от других овданов в Абшероне, некоторое время назад была незаконно захвачена. После обращения Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры в Исполнительную власть Сураханского района захват территории памятника был предотвращен. При участии представителей ИВ района были демонтированы незаконные ограждения. В настоящее время вокруг памятника идут работы по очистке".
Отметим, то расположенный на старинном караванном пути овдан XIX века "Музаффар" включает в себя два колодца.