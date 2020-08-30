В Сураханском районе предотвратили захват территории исторического памятника. Об этом говорится в сообщении Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия.

Сообщается, что в настоящее время Министерство культуры выполняет работы для охраны историко-культурного памятника: