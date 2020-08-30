Китай обвинил Индию в нарушении суверенитета

Индийские войска незаконно пересекли линию контроля на китайско-индийской границе, подорвав территориальный суверенитет Китая, говорится в заявлении, распространенном министерством обороны КНР.

Ранее минобороны Индии сообщило о произошедшем в минувшие выходные новом столкновении с войсками Китая в приграничном регионе Ладакх, число пострадавших не уточняется.

"31 августа индийские войска, нарушив достигнутый ранее консенсус между двумя сторонами в ходе переговоров на разных уровнях, вновь незаконно пересекли линию контроля на правом берегу озера Пангонг-Цо, открыто провоцируя и создавая напряженность в приграничной зоне", - говорится в заявлении.

Отмечается, что этим шагом индийская сторона "серьезно подорвала территориальный суверенитет Китая, мир и стабильность в приграничном районе".