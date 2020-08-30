Умер экс-президент Индии

Бывший президент Индии Пранаб Кумар Мукерджи умер в понедельник в возрасте 84 лет. Как передает ТАСС, об этом сообщил на своей странице в Twitter действующий президент страны Рам Натх Ковинд.

Сын экс-президента Абхиджит Мукерджи сообщил, что его отец умер в военном госпитале в столице Индии. Политик был госпитализирован 10 августа и в тот же день перенес операцию по удалению тромба в мозге. Кроме того, его анализы показали наличие коронавируса. Мукерджи попросил всех, кто общался с ним в последние дни, пройти тестирование на коронавирус. В последние часы политик находился в коме.

Пранаб Кумар Мукерджи - ветеран индийской политики и один из самых уважаемых политических деятелей в стране. За время своей карьеры он занимал посты министра финансов, обороны и иностранных дел в нескольких кабинетах. С 2012 по 2017 год Мукерджи был президентом Индии.