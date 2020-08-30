Ильхам Алиев назначил членов Комиссии по борьбе с коррупцией
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении членов Комиссии по борьбе с коррупцией, сообщает АзерТАдж.
Распоряжением президента членами Комиссии по борьбе с коррупцией назначены:
Самир Нуриев – руководитель Администрации президента;
Фуад Алескеров – помощник президента – заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации президента;
Гюндюз Керимов – заведующий отделом законодательства и правовой политики Администрации президента, помощник первого вице-президента Азербайджана;
Вилаят Эйвазов – министр внутренних дел;
Али Нагиев - начальник Службы государственной безопасности.