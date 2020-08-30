Полад Бюльбюльоглы вручил орден Анатолию Торкунову фото
Ректору Московского государственного университета международных отношений (МГИМО) Анатолию Торкунову вручен орден «Достлуг». Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе посольства Азербайджана в России.
Согласно информации, орден «Достлуг» Анатолию Торкунову вручил чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы.
Выступивший на мероприятии в МГИМО посол Полад Бюльбюльоглы зачитал поздравительное письмо президента Азербайджана Ильхама Алиева Анатолию Торкунову.
Отметим, распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева за особые заслуги в укреплении сотрудничества и взаимодействия в сфере образования между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией Анатолий Васильевич Торкунов награжден орденом «Достлуг».