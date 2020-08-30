Трамп пообещал лично навести порядок в Портленде

Президент США Дональд Трамп пообещал навести порядок в Портленде, если мэр города сам не позаботится об этом.

Такое заявление американский лидер сделал на странице в Twitter.

"В Портленде бардак, и так было много лет. Если это подобие мэра не наведет порядок, то мы придем и сделаем это за них!" – написал президент США.

Глава Белого дома ранее подвергал критике мэра Портленда Теда Уилера, назвав его "ничего не делающим демократом, который наблюдает за масштабной гибелью и разрушением своего города". По мнению Трампа, мэры-демократы не могут обеспечить правопорядок, которого хотят американцы.

Акции протеста и беспорядки не стихают в Портленде третий месяц. В разное время полиция объявляет происходящее бунтом и проводит задержания. Накануне были доставлены в участок 29 человек.