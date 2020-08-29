Ученые сообщили о критическом подъеме уровня моря

Британские ученые из Университета Лидса в сотрудничестве с коллегами из Датского метеорологического института обобщили результаты спутниковых наблюдений за последние тридцать лет и сопоставили их с помощью метода взаимного сравнения баланса массы ледникового покрова (IMBIE) с расчетами климатических моделей.

По оценкам авторов, начиная с 1990-х годов — с тех пор как за ледяным покровом начали регулярно наблюдать со спутников — повышение уровня Мирового океана за счет таяния ледников Гренландии и Антарктиды составило 1,8 сантиметра, что соответствует наихудшему сценарию, обозначенному в последнем оценочном докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК).

При этом вклад ледников Антарктиды составил 7,2 миллиметра, а Гренландии — 10,6 миллиметра. Последние измерения показывают, что уровень Мирового океана сейчас поднимается на 4 миллиметра каждый год.

Если темпы таяния сохранятся, ожидается, что до конца столетия это приведет к подъему уровня моря еще на 17 сантиметров, что поставит под угрозу затопления прибрежные территории, на которых проживают 16 миллионов человек.

"Хотя мы и ожидали, что ледяные щиты будут терять все большее количество льда в ответ на потепление океанов и атмосферы, скорость их таяния растет быстрее, чем мы могли представить, — приводятся в пресс-релизе слова ведущего автора исследования Тома Слейтера из Центра полярных наблюдений и моделирования климата Университета Лидса. — Таяние обгоняет климатические модели, которыми мы руководствуемся, и мы рискуем оказаться неподготовленными к рискам, связанным с повышением уровня моря".

До сих пор глобальный уровень океана повышался в основном за счет механизма, называемого тепловым расширением, — объем морской воды увеличивался по мере того, как она становилась теплее. Но за последние пять лет таяние льда ледяных щитов и горных ледников по своему значению обогнало тепловое расширение и стало основной причиной повышения уровня моря.

"Если потери ледяного покрова будут продолжать следовать худшим сценариям потепления, надо ожидать дополнительного повышения уровня моря на 17 сантиметров от одних только ледниковых щитов, — продолжает еще один автор статьи Анна Хогг из Школы Земли и окружающей среды в Лидсе. — Этого достаточно, чтобы удвоить частоту штормовых нагонов во многих крупнейших прибрежных городах мира".

Авторы отмечают, что они оценивали только вклад ледников Антарктиды и Гренландии, но есть еще тысячи более мелких высокогорных и северных ледников, которые в последние годы тоже начали активно таять. Многие из них находятся на грани исчезновения. Например, знаменитый ледник Ок в Исландии был объявлен "мертвым" еще в 2014 году.