Эрдоган ответил Макрону: Мы готовы заплатить любую цену

Ранее Макрон заявил, что занял жесткую позицию в отношении действий Турции в Восточном Средиземноморье, установив «красные линии», так как Анкара «уважает действия, а не слова».

Ответ президента Турции не заставил себя ждать.

«К нашей борьбе с терроризмом добавились угрозы нашим интересам и правам в Средиземном и Эгейском морях. Мы боремся со всеми угрозами и бросаем вызов нашим врагам. Стрелы выпущены и обязательно достигнут своей цели. Мы не боимся борьбы. Мы не стесняемся дарить шехидов и ветеранов на этом пути. Принимает ли народ Греции то, что с ним произойдет из-за их амбициозных и некомпетентных правителей? Знает ли народ Франции, какую цену он заплатит из-за своих амбициозных и некомпетентных правителей?.. Мы готовы заплатить любую цену. Мы не нация с армией. Мы нация, которая сама и является армией», — заявил Эрдоган на церемонии вручения дипломов военной академии сухопутных войск в Анкаре.