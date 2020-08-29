В Сальяне двухлетний ребенок утонул в канале
В Сальяне произошел трагический случай.
Как сообщил региональный корреспондент haqqin.az, в селе Шорсулу двухлетний Ханкишиев Сахиль Кямал оглу упал в канал и утонул. Ведется расследование.
В Сальяне произошел трагический случай.
Как сообщил региональный корреспондент haqqin.az, в селе Шорсулу двухлетний Ханкишиев Сахиль Кямал оглу упал в канал и утонул. Ведется расследование.
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