В Сальяне двухлетний ребенок утонул в канале

В Сальяне произошел трагический случай.

Как сообщил региональный корреспондент haqqin.az, в селе Шорсулу двухлетний Ханкишиев Сахиль Кямал оглу упал в канал и утонул. Ведется расследование.

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