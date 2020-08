Рекордное падение прибыли в крупнейших банках Китая

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB), Agricultural Bank of China (ABC), Bank of China и Bank of Communications сообщили, что в первом полугодии их прибыль сократилась более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По подсчетам СМИ, это является самым значительным снижением прибыли за последнее десятилетие, пишет «Коммерсант».

Эксперты объясняют такую динамику тем, что китайское правительство фактически мобилизовало крупнейшие банки страны для стимулирования экономической деятельности во время пандемии COVID-19 — кредитования предприятий и рефинансирования задолженностей. Это привело к существенному росту издержек на обслуживание проблемных задолженностей, что и оказало давление на прибыли.

Так, например, резервы на покрытие плохих долгов в крупнейшем банке страны ICBC в первом полугодии выросли на 27%, в остальных банках большой пятерки — на 35–97%.