Торнадо, ливни, гигантский град: в Италии из-за непогоды погибли четыре человека фото
Мощные ураганы и ливни с гигантским градом обрушились на северные и центральные Италию на выходных. Об этом сообщило издание Local.
В провинции Тоскана две девочки 3 и 14 лет погибли, когда ветер вырвал с корнем дерево, которое упало на их палатку в кемпинге. Два немецких туриста погибли во время сильного наводнения на дороге в Южном Тироле. Также 38-летний мужчина пропал без вести в районе Варезе после того, как его смыло рекой. Железнодорожные пути во многих пострадавших от стихии районах остаются закрытыми.
Город Верона готовится к дальнейшему наводнению после того, как с 23 августа на него обрушились несколько волн непогоды, при этом сильные ветры и гигантский град также нанесли значительный ущерб в этом районе.
Серьезно повреждена инфраструктура и жилье в большей части провинции Венето, особенно сильно пострадали районы Виченца и Беллуно. Горнолыжный курорт Кортина д'Ампеццо в Беллуно пострадал от оползней из-за сильного ветра и проливного дождя.
В провинции Ломбардия в городах Кремона и Мантуя выпал град размером с куриное яйцо, в Бергамо пожарным пришлось расчищать дороги, ставшие непроходимыми из-за сильного града.