В России заявили о взлете отечественной экономики

"Во-первых, Россия не отказывалась от цели войти в пятерку экономик. Если вы откроете последний прогноз МВФ на этот год, то увидите, что в этом году Россия будет пятой экономикой мира, поднимется на этот уровень. С этой точки зрения можно сказать, что в этом году она (цель) достигнута", - ответил Орешкин на вопрос, почему из новых национальных целей до 2030 года была исключена задача вхождения в пятерку крупнейших экономик.

"А дальше исполнение и достижение цели по устойчивому экономическому росту выше среднемировых показателей позволит держаться в этой группе... Как ни странно, во многом этому помог кризис, на два года раньше мы достигли этой цели...", - пояснил Орешкин.

В дальнейшем, уверен Орешкин, исполнение поставленных целей позволит России удержаться в лидирующей пятерке.

"У нас восстановление экономики после очень тяжелого кризиса, как и везде в мире, кризис в основном ударил во втором квартале. Кстати, интересный факт - Россия упала гораздо меньше европейских стран, США. У нас падение на пике даже с учетом снижения объемов добычи нефти было 8,5%. С тех пор экономика прошла уже первый этап восстановления, ситуация перестала ухудшаться, стабилизируется ситуация на рынке труда. Сейчас как раз мы входим в самую важную и сложную фазу восстановления, когда занятость нужно вернуть к тем уровням, которые были до кризиса", - отметил Орешкин.