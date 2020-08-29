Президент «Нефтчи»: «Хотим пройти «Галатасарай», матч войдет в историю»

«Очень жаль, что не будет болельщиков, но это все равно будет потрясающая игра, - цитирует Кямрана Гулиева beIN Sports. – Верю, что этот матч войдет в историю. До игры шансы обеих команд всегда 50 на 50. Мы будем принимать «Галатасарай» дома. Это сильный клуб с большими традициями, но и у «Нефтчи» за плечами 83-летняя история. В этом матче у нас высокие цели. Мы хотим выйти в следующий этап. Хочется верить, что увидим зрелищный футбол. Пусть победит сильнейший».

Матч «Нефтчи» - «Галатасарай» состоится 17 сентября на «Бакселл Арене» и начнется в 20:00.