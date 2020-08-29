Первая ракета-носитель турецкого производства успешно запущена на орбиту Земли в рамках проекта MUFS, реализуемого с 2018 года компанией ROKETSAN при поддержке Управления оборонной промышленности Турции. Об этом сообщает Anadolu.

Аппарат достиг высоты в 130 км. Ракета успешно преодолела линию Кармана (100 км над уровнем моря), которая условно принимается в качестве верхней границы государств.