Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 20:36

Турция уже не первый год открыто говорит о своем желании трансформироваться в газовый хаб – одного из основных поставщиков «голубого топлива» в Европу. Если Анкара ранее рассчитывала это осуществлять за счет «чужого» газа (российский, азербайджанский, иранский и т.д), то в последние дни к нему добавились и собственные запасы, сулящие стране экспортные возможности. Только вот, если ранее, пока речь шла о «чужом» газе, ей никто не препятствовал, то сегодня газ для Турции стал, с одной стороны, большой радостью, а с другой - опасностью, грозящей перерасти в настоящую войну.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о том, что турецкое буровое судно «Фатих» обнаружило самый большой запас газа в зоне Черного моря, примерный объем которого оценивается в 320 млрд кубометров. Турецкий лидер также заявил о намерении Анкары стать чистым экспортером энергоресурсов за счет еще новых месторождений по соседству. Обнаружение крупного газового месторождения в Черном море является свидетельством промышленного потенциала и нарастающей мощи Турции и может обеспечить энергетическую безопасность страны. Это крупнейшее открытие в истории Турции и одно из крупнейших открытий в мире в этом году, оно подтверждает потенциал глубоководных проектов в Черном море после нескольких неудачных скважин в Болгарии. И, по мнению, экспертов, новое открытие может иметь далеко идущие последствия для будущего импорта газа и предстоящих переговоров с поставщиками – «Газпромом», Азербайджаном и Ираном. То есть, если страна в 2019 году использовала 44 млрд куб. м газа и была чистым импортером его, то теперь уже Анкара претендует на равных вести диалог с ведущими в регионе экспортерами газа. Из импортера в экспортеры газа, такой путь, кстати, прошел в недалеком прошлом и Азербайджан. Нам это позволило обеспечить не только энергетическую безопасность, но и крупные валютные поступления от экспорта. Поэтому нетрудно понять ту радость, которой охвачено в эти дни турецкое правительство. Потенциальная стоимость нового газового месторождения в Черном море оценена в 80 млрд долларов. По словам главы Международного энергетического агентства Фатиха Бирола, резервы нового месторождения по объемам больше всех месторождений газа, обнаруженных Норвегией в Северном море с 2010 года. И теперь Турция ежегодно сможет добывать с месторождения в Черном море по 10-15 млрд кубометров газа, что покроет треть потребностей государства.

Анкара ликует, ведь только в прошлом году импорт газа обошелся ей в 41 млрд долларов. Правда, пока не известно, какая часть обнаруженных ресурсов извлекаемая, ведь весь газ ни с одного месторождения добыть невозможно, потому что запасы углеводородов делятся на извлекаемые и неизвлекаемые, которые технически невозможно поставить на поверхность. Но, в любом случае, для Турции это радостная весть, которую могут расширить новые месторождения, поиск которых в Черном море усилится. Но на таком благоприятном черноморском фоне весьма тревожная газовая ситуация складывается в соседнем, Средиземном море, где зреющий в течение нескольких лет конфликт достиг критической точки. Несколько лет Анкара проводит разведку месторождений на участке морского шельфа, который Греция и Кипр считают частью своих исключительных экономических зон. В конце прошлого года Турция подписала соглашение с властями Ливии по разграничению морских зон на Средиземном море в ущерб Афинам. Соглашение раскритиковали Греция, Евросоюз и Египет. Ситуация серьезно обострилась в середине августа, когда Турция отправила сопровождаемое военным флотом геологоразведочное судно «Орук Рейс» в спорный район вблизи Кипра. Греция привела вооруженные силы в боевую готовность и направила военные корабли в спорный район, что уже привело к столкновению греческого фрегата с турецким. А 27 августа парламент Греции ратифицировал соглашение с Египтом о разграничении морских зон в Средиземном море. Договор закрепляет за Афинами право на часть морского шельфа, который Анкара считает своим. Впрочем, Турция намерена продолжать разведку газовых месторождений в спорных районах. Стороны не считают допустимым идти на компромиссы в территориальных спорах. Это осложняет процесс переговоров, главным посредником в которых выступает Германия, а Франция, как и Евросоюз в целом, однозначно заняла прогреческую позицию. Более того, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пригрозил Анкаре санкциями, если та не прекратит разведку газовых месторождений в Средиземном море и не начнет переговоры на эту тему с Грецией и Кипром. А в случае отсутствия прогресса в переговорах уже в сентябре обещает принять решение о введении новых санкций в отношении Анкары.