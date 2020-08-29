Главный военный аналитик ЦРУ покончил с собой

52-летний Энтони Шинелла, высокопоставленный аналитик по военным вопросам в Центральном разведывательном управлении США, который выполнял правительственные задания особой сложности, покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову.

NEWSru.co.il пишет, что трагедия произошла 14 июня текущего года в его доме, расположенном в окрестностях Арлингтона, штат Вирджиния. Однако до сих пор руководство американской разведки не сообщало о его самоубийстве, поскольку ЦРУ проводило расследование.

Отмечается, что Шинелла был также членом влиятельного Национального разведывательного совета. Он составлял отчеты, которые направляются президенту и другим высокопоставленным должностным лицам.

Супруга Шинеллы, Сара Коркоран, заявила, что ее муж, которому оставалось всего несколько недель до выхода на пенсию после тридцати лет работы в ЦРУ и участия в четырех войнах, страдал от посттравматического стресса и собирался взорвать их дом.