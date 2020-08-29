Глава СНБ Израиля в Эмиратах: «Наш общий предок Авраам завещал нам этот путь»

NEWSru.co.il пишет, что в ходе торжественной встречи в аэропорту глава израильской делегации приветствовал принимающую сторону по-арабски: "Мир вам и да пребудет с вами милость Аллаха. Я счастлив и горд тем, что прибыл сюда во главе первой официальной делегации Израиля. Мы прибыли в ОАЭ, чтобы превратить мечту в реальность".

Перейдя на иврит, представитель израильского правительства отметил, что делегацию доставил в ОАЭ исторический прямой рейс самолета, несущего на киле израильский флаг – на глазах у всего мира. Он отметил ключевую роль, сыгранную американскую администрацией в достижении мирного договора.

Бен Шабат напомнил, что с предыдущего подписания мирного договора между Израилем и арабской страной прошло 25 лет: "Но мы не прекращали усилий, наше стремление к миру не ослабло. И я хочу выразить огромное признание Эмиратам и прежде всего наследному принцу Мухаммаду бин Зияду, за этот мужественный шаг".

"Недаром наш договор называется "соглашением Авраама" - нашего праотца. Он поднялся против застарелых концепций, бытовавших в то время. Он уверовал в единого Бога, ставшего источником благословления для всех нас. Мы находим вдохновение в нашем общем предке, который завещал нам путь обновления, отваги, надежды...", - заявил Бен Шабат.