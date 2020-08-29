ВОЗ поддержала выход стран из карантина

"ВОЗ полностью поддерживает усилия по открытию экономик и сообществ. Мы хотим видеть, как дети возвращаются в школы, а люди – на свои рабочие места. Но мы хотим видеть, как это происходит в безопасности… Чем больше государства контролируют вирус, тем больше они могут открываться. Открытие без контроля – это рецепт катастрофы", - цитирует его РИА Новости.

По его словам, государства должны предпринять как минимум четыре основных шага, прежде чем возвращаться к нормальной жизни.

В частности, ограничить передачу вируса среди больших групп людей. Подобные заражения фиксируются на массовых мероприятиях, в том числе в ночных клубах, на стадионах, на крупных религиозных собраниях. Во-вторых, важно защитить наиболее уязвимые для вируса группы, чтобы сократить смертность. В-третьих, каждый человек должен вносить свой вклад в обеспечение безопасности общества – носить маску, соблюдать дистанцию и мыть руки. И в-четвертых, власти должны принимать меры для выявления, изолирования, тестирования и лечения заболевших, а также для отслеживания контактов.