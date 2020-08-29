Основатель Microsoft Билл Гейтс поздравил с днем рождения инвестора Уоррена Баффетта, которому 30 августа исполнилось 90 лет. Гейтс опубликовал ролик, на котором он готовит к юбилею торт с портретом инвестора.

Под незатейливый аккомпанемент пошагово показано приготовление праздничного торта для Баффета. Шоколадный и ванильный кексы Гейтс обмазывает кремом и декорирует печеньем Oreo. Главное украшение торта — портрет миллиардера из шоколадной крошки.

В финале Гейтс отрезает кусок, кладет его на тарелку и ставит рядом с надписью «Счастливого 90-го дня рождения, Уоррен», сделанной крошками от печенья.

Видеоподарком Билл Гейтс не ограничился, написав отдельный пост в своем блоге. Он отметил, что его друг обладает остроумием 30-летнего, озорным смехом 10-летнего и придерживается диеты 6-летнего, то есть очень любит сладости.