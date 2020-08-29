США: Россия не должна нарушать суверенитет Беларуси

Россия на фоне роста напряженности в Беларуси должна не нарушать суверенитет этой страны, заявила представитель Белого дома Кейли Макэнани.

"Россия также должна уважать суверенитет Беларуси и право ее народа свободно и честно выбирать своих лидеров", - сказала она на брифинге, сообщает Интерфакс.

Макэнани отметила, что в Вашингтоне продолжают внимательно наблюдать за событиями в Беларуси, и США поддерживают независимую международную проверку злоупотреблений, допущенных в ходе недавних президентских выборов в этой стране, а также нарушений прав человека со стороны властей.