В Австралии начали испытывать на людях ковид-вакцину

В столице Австралии – Канберре – начались клинические испытания вакцины против коронавируса, которую разработала американская компания Novavax. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследовательский центр Paratus Clinical.

Отмечается, что 80 добровольцев получат препарат, и еще столько же - плацебо. Всего в масштабных клинических испытаниях, которые проходят одновременно в Австралии и США, примут участие 1,5 тыс. добровольцев, по 750 человек в каждой из стран.

Первые участники тестирования - сотрудники вузов и студенты из Канберры.

Специалисты отмечают, что, хотя никто из получивших вакцину не жаловался на самочувствие, препарат "рано считать рабочим, а на первом этапе испытаний врачам предстоит убедиться в том, что он безопасен".

Мэтт Клэйси из исследовательского центра отметил, что препарат пока получили 49 добровольцев, остальные проходят итоговое медицинское обследование перед участием в эксперименте. После первой вакцинации через шесть месяцев их ждет повторная, а после они будут регулярно сдавать анализы, чтобы врачи могли отследить формирование иммунитета к коронавирусу и оценить его устойчивость. Промежуточные результаты исследований ожидаются к концу года.