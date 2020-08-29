Оппозиция Беларуси готова к диалогу с властями

Оппозиция Беларуси готова вести переговоры с властями страны по конституционной реформе, однако не верит в вероятность предметного диалога, заявил член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак, передает ТАСС.

"В ситуации, когда нет совершенно никакого диалога, мы примем участие в любом позитивном диалоге, включая возможное обсуждение конституционной реформы", - сказал Знак, опасаясь при этом, что "это будет подменой понятий, это не будет реальным, настоящим диалогом".

Ранее в понедельник президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что работа над изменениями конституции идет, ее обновленный проект будет вынесен на общественное обсуждение. Он признал, что существующая в стране общественная система носит отчасти авторитарный характер, и заявил о необходимости выстроить систему, которая не была бы завязана на личность президента.