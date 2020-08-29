Расим Агаев, автор haqqin.az 22:32

Мы росли на острове Артёма. Раньше, ещё задолго до того, как к нему приставали струги безбашенной ватаги Степана Разина, он назывался Святой. Теперь же, хотя прошла всего-то четверть века (как, чёрт возьми, летит время!), нашему острову, по настоянию Гейдара Алиева, вернули его никогда и никем не забывающееся прежнее имя – Пир Аллахы адасы. В его видавших виды прибрежных скалах мы, не менее безбашенная островская пацанва, любили купаться. Особенно после шторма. Это был кайф! Хотя теперь, оглядываясь назад, с ужасом думаю, что такой кайф был не чем иным, как мальчишеским сумасшествием. Одно неверное движение - и мощный гривастый накат любого из нас мог сделать силуэтом на тех утёсах. До сих пор помню, как, переборов страх и зажмурив глаза, Лёвчик солдатиком прыгнул во вдрызг разбивающиеся о них валы. Какое-то мгновение - и из шипящего пеной котла он ловко выплыл в спасительную заводь… Именем Лев он обязан своей матери – властной тёте Ларисе. Она настояла, чтобы в метрике, то есть в свидетельстве о рождении, их первенца записали Львом. Правда, отец нашего Лёвчика, дядя Мабуд, до конца жизни своей называл своего сына Акифом. Почему – не знаю. Но точно знаю, что тётя Лариса, педагог по образованию и большая любительница книг, очень хотела, чтобы её сын, повзрослев, стал писателем. И он не обманул её потаённого желания.

Не всё, однако, у него складывалось гладко. Положим, я с первой попытки смог поступить на филфак АГУ (Азгосуниверситет), а он срезался на первом же экзамене и спустя полгода был призван в ряды Советской армии. А поскольку последний год службы он нёс в Татарии, там же, после трёхлетней солдатской службы, поступил в Казанский университет на только-только открывшееся в нём отделение журналистики… По этому поводу его школьные друзья шутили: «Левчик идет дорогой Ленина…» А вскоре случилось то, что вызвало у нас, уже работавших в прессе ребят, удивление и белую зависть. После коротких в два-три месяца студенческих практик, которые он проходил здесь, в солиднейшей у нас газете «Бакинский рабочий», Льва Аскерова, по настоянию редакции, ЦК Компартии Азербайджана запросил ректорат Казанского университета распределить их выпускника в республику на должность литературного сотрудника этой главной партийной газеты. То было, скажу вам, событием неординарным. Далеко не каждого коллектив «Бакрабочего» приглашал к себе в штат. Лишь единицы удостаивались такой высокой чести. Ведь там работали признанные асы журналистики – Николай Белов и Ефим Меерович, Асиф Мамедов и Владимир Синицын, Константин Варламов и Ирина Новинская, Лев Полонский, Константин Малафриев и Раиса Видгоп… Их блестящие очерки, трогательные статьи на моральную тему, полные желчи фельетоны и живые репортажи с нефтепромыслов, заводов и полей впечатляли читателей так, что партийное начальство несколько раз принимало решение увеличить тираж газеты. Они-то, асы пера, очевидно, и углядели в совсем ещё молодом человеке «божью искру». И стал для него «Бакрабочий» Академией высшего журналистского мастерства, выпуск которой для него завершился тем, что через пару лет его выдвинули на должность собственного корреспондента по Азербайджану и Дагестану третьей по значимости в СССР газеты «Труд». И тогда… Тут я никак не могу не донести до вас ту ставшую крылатой фразу, которую на эмоциях он произнёс. Она облетела все наши города и районы. Мало кто помнит, что Гейдар Алиевич, приняв республику, лично руководил и всегда скрытно проводил рейды, которые выводили на чистую воду расплодившееся жульё – торгашей и действующих в подполье цеховиков. Народ, демонстрируя свою поддержку, аплодировал своему лидеру. И вот, будучи в качестве корреспондента «Труда», в Радиокомитете, где я работал в редакции русского вещания, он на ставший известным очередной сокрушительный рейд, осуществлённый Гейдаром Алиевичем, произнёс буквально следующее: «Знай наших! Михайло в городе!».

Оно, это «Михайло в городе!» подхвачено было сначала у нас, на радио, а затем разлетелось по всему Азербайджану. Внесу ясность. Герой Советского Союза Мехти Гусейнзаде во время войны по данному ему в Италии прозвищу Михайло со своими «маки» (партизанами) наводил ужас на гитлеровцев... А чуть позже «Труд» опубликовал репортаж Льва Аскерова о сложившейся непростой, прямо-таки катастрофической для морских промыслов обстановке. Не по широтам лютая зима сковала Каспий толщеным льдом, который по пути своего движения как бумагу срезал стальные основания стоявших в море вышек. И сюда по просьбе первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана Гейдара Алиева были стянуты войска Закавказского военного округа. Он, генерал, по существу ими и командовал. В одном из самолётов, бомбивших в крошево лёд, летал и автор репортажа Лев Аскеров. Этот материал, рассказавший стране о неминуемой беде, которая вот-вот должна была обрушиться на нефтяников Каспия, Гейдару Алиевичу очень понравился. Даже прошёл слушок, что корреспондента в скором времени заберут на работу в аппарат ЦК. Но, как известно мне, именно тогда обладатели «Золотого пера» Константин Варламов и известный журналист и писатель Фаик Мустафаев, правда, в разное время и в разных вариациях убеждали его: «Тебе пора от журналистики подниматься на более высокую ступень – становиться писателем». Советовалось не на ровном месте. Его полные теплоты и литературного мастерства очерки и зарисовки о людях труда не могли не обратить на себя внимание. И, наконец, в 1974 году под давлением Фаика Мустафаева Лев Аскеров выпускает свою первую книгу – сборник очерков и рассказов «Голубые вёрсты». Теперь их у него около 20. Многие из них находятся в моей домашней библиотеке. Вместе с тем, замечу, от журналистики он отойти был не в силах. Ряд вышедших из-под его пера книг писались, когда он под моим началом работал в АПН, а затем корреспондентом еженедельников «Союз» и «Неделя» в «Известиях». Кстати, в «Известия» он был назначен по моей рекомендации. В то время я возглавлял в ЦК отдел пропаганды и агитации. Это был 88-й год. И у всех в памяти осталось, как неодашнаки Армении при поддержке Иуды Горбачёва зверским образом изгоняли из отчих краёв азербайджанцев. Тогда он не раз и не два жаловался мне, что его корреспонденции, разоблачающие ополоумевших армянских националистов, «Известия» под всякими предлогами отказывались предавать гласности… А у него, как у писателя, допущенного к архивам КГБ СССР, скопилось немало документальных и неопровержимых, по сути, фактов, делающих ничтожными голословные притязания Армении на исконно азербайджанские территории. И только недавно ему удалось разместить их в популярнейшем на постсоветском пространстве российском издании, а именно в «Независимой газете», где в острой публицистической форме показал всю подноготную, ложь, распространяемую по миру озверевшим армянством. Его статья «Сумгаитская трагедия. С чего начиналось и как это было» стала вразумительно чётким и умным ударом мастера. Она отвечала букве и духу произносимых Ильхамом Гейдаровичем речей на самых разных международных площадках…