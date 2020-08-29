Именно наш автор и произнес крылатую фразу о Гейдаре Алиеве: «Михайло в городе!» Льву Аскерову исполняется 80 лет. Доска почета haqqin.az
Мы росли на острове Артёма. Раньше, ещё задолго до того, как к нему приставали струги безбашенной ватаги Степана Разина, он назывался Святой. Теперь же, хотя прошла всего-то четверть века (как, чёрт возьми, летит время!), нашему острову, по настоянию Гейдара Алиева, вернули его никогда и никем не забывающееся прежнее имя – Пир Аллахы адасы. В его видавших виды прибрежных скалах мы, не менее безбашенная островская пацанва, любили купаться. Особенно после шторма. Это был кайф! Хотя теперь, оглядываясь назад, с ужасом думаю, что такой кайф был не чем иным, как мальчишеским сумасшествием. Одно неверное движение - и мощный гривастый накат любого из нас мог сделать силуэтом на тех утёсах.
До сих пор помню, как, переборов страх и зажмурив глаза, Лёвчик солдатиком прыгнул во вдрызг разбивающиеся о них валы. Какое-то мгновение - и из шипящего пеной котла он ловко выплыл в спасительную заводь… Именем Лев он обязан своей матери – властной тёте Ларисе. Она настояла, чтобы в метрике, то есть в свидетельстве о рождении, их первенца записали Львом. Правда, отец нашего Лёвчика, дядя Мабуд, до конца жизни своей называл своего сына Акифом. Почему – не знаю. Но точно знаю, что тётя Лариса, педагог по образованию и большая любительница книг, очень хотела, чтобы её сын, повзрослев, стал писателем. И он не обманул её потаённого желания.
Не всё, однако, у него складывалось гладко. Положим, я с первой попытки смог поступить на филфак АГУ (Азгосуниверситет), а он срезался на первом же экзамене и спустя полгода был призван в ряды Советской армии. А поскольку последний год службы он нёс в Татарии, там же, после трёхлетней солдатской службы, поступил в Казанский университет на только-только открывшееся в нём отделение журналистики… По этому поводу его школьные друзья шутили: «Левчик идет дорогой Ленина…» А вскоре случилось то, что вызвало у нас, уже работавших в прессе ребят, удивление и белую зависть. После коротких в два-три месяца студенческих практик, которые он проходил здесь, в солиднейшей у нас газете «Бакинский рабочий», Льва Аскерова, по настоянию редакции, ЦК Компартии Азербайджана запросил ректорат Казанского университета распределить их выпускника в республику на должность литературного сотрудника этой главной партийной газеты.
То было, скажу вам, событием неординарным. Далеко не каждого коллектив «Бакрабочего» приглашал к себе в штат. Лишь единицы удостаивались такой высокой чести. Ведь там работали признанные асы журналистики – Николай Белов и Ефим Меерович, Асиф Мамедов и Владимир Синицын, Константин Варламов и Ирина Новинская, Лев Полонский, Константин Малафриев и Раиса Видгоп… Их блестящие очерки, трогательные статьи на моральную тему, полные желчи фельетоны и живые репортажи с нефтепромыслов, заводов и полей впечатляли читателей так, что партийное начальство несколько раз принимало решение увеличить тираж газеты. Они-то, асы пера, очевидно, и углядели в совсем ещё молодом человеке «божью искру».
И стал для него «Бакрабочий» Академией высшего журналистского мастерства, выпуск которой для него завершился тем, что через пару лет его выдвинули на должность собственного корреспондента по Азербайджану и Дагестану третьей по значимости в СССР газеты «Труд». И тогда… Тут я никак не могу не донести до вас ту ставшую крылатой фразу, которую на эмоциях он произнёс. Она облетела все наши города и районы.
Мало кто помнит, что Гейдар Алиевич, приняв республику, лично руководил и всегда скрытно проводил рейды, которые выводили на чистую воду расплодившееся жульё – торгашей и действующих в подполье цеховиков. Народ, демонстрируя свою поддержку, аплодировал своему лидеру. И вот, будучи в качестве корреспондента «Труда», в Радиокомитете, где я работал в редакции русского вещания, он на ставший известным очередной сокрушительный рейд, осуществлённый Гейдаром Алиевичем, произнёс буквально следующее: «Знай наших! Михайло в городе!».
Оно, это «Михайло в городе!» подхвачено было сначала у нас, на радио, а затем разлетелось по всему Азербайджану. Внесу ясность. Герой Советского Союза Мехти Гусейнзаде во время войны по данному ему в Италии прозвищу Михайло со своими «маки» (партизанами) наводил ужас на гитлеровцев...
А чуть позже «Труд» опубликовал репортаж Льва Аскерова о сложившейся непростой, прямо-таки катастрофической для морских промыслов обстановке. Не по широтам лютая зима сковала Каспий толщеным льдом, который по пути своего движения как бумагу срезал стальные основания стоявших в море вышек. И сюда по просьбе первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана Гейдара Алиева были стянуты войска Закавказского военного округа. Он, генерал, по существу ими и командовал. В одном из самолётов, бомбивших в крошево лёд, летал и автор репортажа Лев Аскеров. Этот материал, рассказавший стране о неминуемой беде, которая вот-вот должна была обрушиться на нефтяников Каспия, Гейдару Алиевичу очень понравился. Даже прошёл слушок, что корреспондента в скором времени заберут на работу в аппарат ЦК.
Но, как известно мне, именно тогда обладатели «Золотого пера» Константин Варламов и известный журналист и писатель Фаик Мустафаев, правда, в разное время и в разных вариациях убеждали его: «Тебе пора от журналистики подниматься на более высокую ступень – становиться писателем». Советовалось не на ровном месте. Его полные теплоты и литературного мастерства очерки и зарисовки о людях труда не могли не обратить на себя внимание. И, наконец, в 1974 году под давлением Фаика Мустафаева Лев Аскеров выпускает свою первую книгу – сборник очерков и рассказов «Голубые вёрсты». Теперь их у него около 20. Многие из них находятся в моей домашней библиотеке. Вместе с тем, замечу, от журналистики он отойти был не в силах. Ряд вышедших из-под его пера книг писались, когда он под моим началом работал в АПН, а затем корреспондентом еженедельников «Союз» и «Неделя» в «Известиях». Кстати, в «Известия» он был назначен по моей рекомендации. В то время я возглавлял в ЦК отдел пропаганды и агитации. Это был 88-й год. И у всех в памяти осталось, как неодашнаки Армении при поддержке Иуды Горбачёва зверским образом изгоняли из отчих краёв азербайджанцев.
Тогда он не раз и не два жаловался мне, что его корреспонденции, разоблачающие ополоумевших армянских националистов, «Известия» под всякими предлогами отказывались предавать гласности… А у него, как у писателя, допущенного к архивам КГБ СССР, скопилось немало документальных и неопровержимых, по сути, фактов, делающих ничтожными голословные притязания Армении на исконно азербайджанские территории. И только недавно ему удалось разместить их в популярнейшем на постсоветском пространстве российском издании, а именно в «Независимой газете», где в острой публицистической форме показал всю подноготную, ложь, распространяемую по миру озверевшим армянством. Его статья «Сумгаитская трагедия. С чего начиналось и как это было» стала вразумительно чётким и умным ударом мастера. Она отвечала букве и духу произносимых Ильхамом Гейдаровичем речей на самых разных международных площадках…
Дашнаки взвыли, но поскольку в правящих кругах Москвы их опять-таки более чем предостаточно, они с лёгкостью добились того, что сотрудников «НГ», допустивших эту изобличающую неодашнакство публикацию, уволили с работы. Скажу больше - в Краснодарском крае, как и в Ставрополье, где, как известно, с горбачёвских времён на злачных местах сидят лица армянской национальности, типографиям было запрещено печатать «Независимую газету»…(?!)
Я, признаться, иной раз называю Льва Аскерова одним из гладиаторов той когорты пишущих людей, которые отстаивают национальные интересы и являются истовыми проводниками созидательных революционных идей главы государства – Ильхама Алиева.
Сегодня моему коллеге и товарищу исполняется 80 лет. Он в той же боевой форме.
Твой дар не оставит, да, впрочем, благодаря твоей бессмертной публицистике на страницах новой нашей трибуны - haqqin.az и не оставляет тебя, как говорится, на бобах.
Крепкого здоровья и творческих успехов!