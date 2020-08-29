В Ереване обеспокоены консультациями России и Турции по Карабаху наш обзор
Премьер-министр Армении вновь посетил оккупированный азербайджанский Нагорный Карабах и, как водится, раздал ордена лидерам сепаратистов. А тем временем Москва и Анкара решили предпринять совместные усилия, чтобы не допустить в регион ЕС и США.
Как утверждает в газете Пашиняна «Айкакан жаманак» публицист Арам Аматуни, в одном из последних телефонных переговоров между главами России и Турции Путиным и Эрдоганом шла речь как раз о сдерживании Вашингтона и Брюсселя в их стремлении иметь влияние в разрешении конфликта и в целом в регионе оккупированного Карабаха. Аматуни подчеркивает, что Турция и Россия предметно обсуждают карабахский конфликт и тем самым, по сути, формируют параллельно Минской группе новый формат посредничества.
То, что и Россия, и Турция недовольны форматом сопредседательства Минской группы ОБСЕ, очевидно уже давно. Виновником нерасположения этих двух стран к нынешним посредникам в урегулировании конфликта являются США, которые хотят играть решающую роль в регионе. Российские идеологи так называемого «русского мира» и «евразийства» уже открытым текстом заявляют, что Москва и Анкара должны сотрудничать для вытеснения Соединенных Штатов из региона, поскольку по отдельности они это сделать не могут.
Армянский публицист убежден, что такой поворот событий, то есть российско-турецкое сближение, вовсе не в интересах Еревана. «Вытеснение США из региона означает, по сути, возрождение столетней региональной логики, следствием которой стали "геноцид армян" и потеря Арменией западных территорий и Нахчывана», - заявляет Аматуни.
По сути, этот журналист вновь озвучивает претензии армян на территории Турции и Азербайджана и считает защитником Армении в регионе, как ни странно, не Россию, а США.
«Сто лет назад Москве и Анкаре удалось вытеснить США и разделить регион. Сегодня подобное возможно, если нынешний формат сопредседателей Минской группы ОБСЕ не будет действовать. Поэтому Армения должна быть не только против того, чтобы ставить этот формат под сомнение, но и на практике достаточно жестко реагировать на возможность возникновения де-факто альтернативного формата. Россия и Турция, безусловно, могут обсуждать вопросы региональной стабильности, но рассмотрение карабахского вопроса в данном формате должно быть абсолютно неприемлемым для Еревана», - предупреждает публицист.
При этом с присущими армянским деятелям вечными претензиями автор не забывает о предусловиях: «Если, конечно, в повестке этого обсуждения не будет фигурировать следующий вопрос: установление международных механизмов по соблюдению режима прекращения огня на армяно-азербайджанской границе и подписание без каких-либо предусловий многостороннего соглашения об исключении войны в формате 3+1+1+1+2 – сопредседатели Минской группы ОБСЕ, Армения, Иран, Нагорный Карабах, Турция и Азербайджан». Азербайджан, заметьте, упоминается на последнем месте, как случайный в этой истории субъект.
Армения никак не может успокоиться из-за того, что ей не удалось втянуть в свою товузскую провокацию Россию. Считая себя брошенным на произвол судьбы и оскорбленным, Ереван теперь пытается привлечь США для легализации своих авантюр. Между тем Россия и США, как и большинство стран мира, признают Нагорный Карабах территорией Азербайджана, поэтому реально задействовать эти страны в эскалацию конфликта Еревану будет сложно.
Пашинян и его сторонники подобными провокационными заявлениями однозначно пытаются не только добиться для себя каких-то преференций, но и столкнуть мировые державы в регионе, создав здесь постоянный очаг напряженности.
В то же время армянский премьер, сознавая свой провал и в товузской операции, и в борьбе с коронавирусом, хочет отвлечь внимание общественности республики от этих опасных для всей страны и для него лично фактов. Недовольная его правлением оппозиция уже формирует антипашиняновский фронт, включающий Альянс оппозиционных партий «Родина», «АРДФ Дашнакцутюн» и партию «Процветающая Армения». Так что перемежающие реверансы в сторону то России, то Америки, поездки в оккупированный Карабах и прочая пыль в глаза народу, по сути, не что иное, как попытка сохранить свою власть.