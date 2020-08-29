Премьер-министр Армении вновь посетил оккупированный азербайджанский Нагорный Карабах и, как водится, раздал ордена лидерам сепаратистов. А тем временем Москва и Анкара решили предпринять совместные усилия, чтобы не допустить в регион ЕС и США.

Как утверждает в газете Пашиняна «Айкакан жаманак» публицист Арам Аматуни, в одном из последних телефонных переговоров между главами России и Турции Путиным и Эрдоганом шла речь как раз о сдерживании Вашингтона и Брюсселя в их стремлении иметь влияние в разрешении конфликта и в целом в регионе оккупированного Карабаха. Аматуни подчеркивает, что Турция и Россия предметно обсуждают карабахский конфликт и тем самым, по сути, формируют параллельно Минской группе новый формат посредничества.

То, что и Россия, и Турция недовольны форматом сопредседательства Минской группы ОБСЕ, очевидно уже давно. Виновником нерасположения этих двух стран к нынешним посредникам в урегулировании конфликта являются США, которые хотят играть решающую роль в регионе. Российские идеологи так называемого «русского мира» и «евразийства» уже открытым текстом заявляют, что Москва и Анкара должны сотрудничать для вытеснения Соединенных Штатов из региона, поскольку по отдельности они это сделать не могут.

Армянский публицист убежден, что такой поворот событий, то есть российско-турецкое сближение, вовсе не в интересах Еревана. «Вытеснение США из региона означает, по сути, возрождение столетней региональной логики, следствием которой стали "геноцид армян" и потеря Арменией западных территорий и Нахчывана», - заявляет Аматуни.

По сути, этот журналист вновь озвучивает претензии армян на территории Турции и Азербайджана и считает защитником Армении в регионе, как ни странно, не Россию, а США.