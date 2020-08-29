Открытый 7 июля 2020 года госпиталь на 800 коек за последние 43 дня доведен до состояния госпиталя на 2 277 коек.

Как сообщает сайт министерства, новый госпиталь модульного типа, расположенный в поселке Зых города Баку, соответствует самым современным стандартам. В нем созданы все условия для лечения больных коронавирусной инфекцией, больница оснащена современным оборудованием.

На фоне стремительного распространения по всему миру COVID-19 строительство очередного модульного госпиталя Медицинского центра Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики для лечения больных коронавирусом стало еще одним важным шагом правительства Азербайджана в борьбе с этой болезнью.

Каждая койка в больнице оборудована устройствами, подключенными к кислородной линии.

В 4 новых больших корпусах на 104 места в каждом - 416 коек

В 3 новых малых корпусах на 80 коек в каждом - 240 коек.

В старых корпусах – 691 койка.

В лечебно-диагностическом корпусе:

105 реанимационных коек

160 коек интенсивной терапии

гемодиализ - 1 койка

гемофильтр - 1 койка

Всего 267 коек интенсивной терапии.

Созданные в модульном госпитале условия позволяют в короткие сроки и качественно проводить лечение больных коронавирусом. В госпитале действует система управления информацией. Вся информация, связанная с процессом лечения, поступает в центральный штаб, из которого управляется процесс лечения. С помощью этой системы можно отслеживать как внутри, так и за пределами госпиталя медицинскую информацию, процедуры лечения и все другие медицинские и немедицинские процессы пациентов. Также эта система позволяет отслеживать работу госпиталя в любой временной интервал.

Открытие модульных больниц, принятие важных и эффективных мер по борьбе с этим заболеванием являются проявлением особого внимания президентом Ильхамом Алиевым и первым вице-президентом Мехрибан Алиевой охране здоровья граждан и развитию системы здравоохранения страны.

Строительство таких модульных больниц имеет особое значение. Так, строительство за короткие сроки подобных больниц создает новые возможности для реализации правительством Азербайджана всех превентивных мер по борьбе с коронавирусом.

В целом ввод в эксплуатацию модульных больниц играет важную роль в обеспечении единого управления и медицинской координации с целью полного охвата больных коронавирусом всеми необходимыми медицинскими услугами.

Предпринимаемые в настоящее время руководством страны подобные важные шаги создают условия для защиты здоровья населения и борьбы с заболеванием.

Особенностью деятельности больницы является наличие специализированной медицинской информационной системы по COVID-19, которая впервые применяется в Азербайджане и не имеет аналогов в медицинской практике.

Медицинская информационная система обеспечивает интеллектуальную поддержку для оптимизации работы медицинского персонала и принятия медицинских решений по каждому пациенту индивидуально.

При поступлении в больницу пациент регистрируется специально обученной медсестрой, проходит эпидемиологический анализ, осмотр и обследование, а результаты фиксируются в электронной информационной системе. Тем самым, система автоматически формирует историю болезни пациента, оценивает его состояние, определяет объем необходимых инструментальных и лабораторных исследований.