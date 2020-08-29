Армия Беларуси выступила в поддержку Лукашенко
Белорусская армия не допустит провокаций против государства, заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил - начальник главного оперативного управления Генштаба ВС Беларуси генерал-майор Павел Муравейко в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БелТА.
"Прапорщики, сержанты, солдаты, старшины - они все преданы своей Родине. Однозначно понимают стоящие перед ними задачи и готовы выполнять свои задачи по предназначению по защите Беларуси. Поэтому я не рекомендовал бы кому-то шутить сегодня с нашей армией, потому что потенциал, который она имеет, достаточно высок, и никаких провокаций против нашего государства мы не допустим", - сказал Павел Муравейко.