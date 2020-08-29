Палестинское движение ХАМАС объявило о достижении договоренности с Израилем о прекращении эскалации напряженности в зоне сектора Газа, сообщает The Jerusalem Post.

В ХАМАС уточнили, что соглашение достигнуто при посредничестве Катара.

Источник в сфере безопасности Израиля подтвердил израильскому радио Kan достижение соглашения. Он сообщил, что после прекращения огня транзит через КПП «Керем» - «Шалом» будет восстановлен, включая поступление топлива, а рыболовецкое пространство в районе сектора Газа открыто.

В течение последнего месяца обоюдные обстрелы сторон в районе сектора Газа участились. В середине августа в ответ на очередной запуск воздушных шаров с взрывчаткой из сектора Газа Израиль закрыл рыболовную зону сектора Газа, прекратил поставки топлива и закрыл предназначенный для провоза грузов КПП.