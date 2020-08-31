В Италии рекордный за 25 лет спад в экономике

Валовой внутренний продукт Италии, одной из крупнейших экономик Европы, упал на снизился во II квартале 2020 года на 12,8% по сравнению с первым и на 17,7% относительно аналогичного периода в прошлом году. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Национального статистического института (Istat).

В сообщении ISTAT отмечается, что ВВП страны не переживал такого резкого падения с 1995 года. Это является экономическим следствием «чрезвычайной ситуации в здравоохранении», вызванной пандемией COVID-19, и связанными с этим принятыми ограничительными карантинными мерами.

Одновременно с падением ВВП сократились и показатели внутреннего спроса. Так, расходы на конечное потребление во II квартале текущего года снизились на 8,7% по сравнению с первым. Объемы экспорта и импорта товаров и услуг снизились на 26,4 и 20,5% соответственно, пишут «Известия».

Негативные экономические тенденции отмечены в добавленной стоимости во всех основных производственных секторах, в том числе сельском хозяйстве, промышленности и сфере услуг на 3,7, 20,2 и 11% соответственно.