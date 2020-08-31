Оппозиция Беларуси объявила о создании партии

В Беларуси создается новая политическая партия «Вместе», сообщили претендовавший на пост президента страны экс-глава « Белгазпромбанка » Виктор Бабарико и член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова.

«Я, Мария Колесникова, и члены штаба Виктора Бабарико сегодня объявляем о создании политической партии «Вместе», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Бабарико.

«Сегодня мы формируем новое, сознательное и ответственное белорусское общество. Перед нами появляются новые вызовы и запросы, и на них необходимо реагировать. Страна находится в политическом и социально-экономическом кризисе, и мы вместе знаем, как из этого кризиса выйти. Сотни и тысячи белорусов, талантливых профессионалов, готовы брать на себя ответственность и строить вместе новую Беларусь», - заявила Колесникова.

Колесникова отметила, что «в ближайшее время будут поданы документы на регистрацию», передает ТАСС.