Обвалилась и экономика Индии

Экономика Индии в апреле-июне упала на 23,9% по сравнению с тем же периодом 2019 года, сообщила платформа Trading Economics со ссылкой на официальные данные.

Активность в строительной отрасли упала на 50,3%, в сфере гостиниц и транспорта - на 47%, в производстве - на 39,3%. Рост отмечен только в сельском хозяйстве - на 3,4%.

Аналитики ожидали сокращения валового внутреннего продукта Индии за минувший квартал на 18,3%. В январе-марте ВВП Индии вырос на 3,1%.

В последний раз годовой спад в индийской экономике был зафиксирован в 1980 году – на 5,2%.

Индия входит в тройку стран, наиболее сильно пострадавших от коронавирусной инфекции.