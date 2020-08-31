Компания Huawei может остановить выпуск смартфонов после 15 сентября - именно в этот день закончится ее доступ к разработанным в США технологиям, согласно решению американских регуляторов. Об этом говорится в отчете аналитика Tianfeng International Мин-Чи Куо.

Как пишет Android Headlines со ссылкой на CN Test Post, в санкционный список американского Министерства торговли внесены почти 40 дочерних структур Huawei на территории США.

Из-за санкций Huawei, в частности, потеряет возможность как закупки процессоров для смартфонов, так производства собственных чипов. Положение может спасти компания MediaTek, которая уже подала заявку на разрешение поставлять микросхемы. Однако, в любом случае, даже если заявка будет одобрена, на деятельности Huawei американские санкции скажутся весьма заметно, пишет Российская газета.

В лучшем случае, уточняет Мин-Чи Куо, компания потеряет долю рынка, в худшем - прекратит выпуск смартфонов, и пустующая ниша заполнится продукцией конкурентов - Apple, Oppo, Xiaomi, Vivo.