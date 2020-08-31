Израиль нанес удары по позициям сирийской армии к югу от Дамаска. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на военный источник.

По его данным, в результате израильской атаки погибли два солдата, семь получили ранения: "Агрессивное нападение было совершено со стороны горы Хермон и оккупированных Израилем Голанских высот"

По сведениям телеканала Al Hadath, ракетные удары нанесли израильские ВВС, которые атаковали склады с оружием шиитских формирований в районе международного аэропорта Дамаска.