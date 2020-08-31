Сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоятся еще две жеребьевки – 4-го квалификационного раунда (раунд плей-офф) Лиги чемпионов и 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Чемпион Азербайджана «Карабах» при жеребьевке будет «несеяным» и, если пройдет в 3-м раунде Лиги чемпионов норвежский «Мольде», в плей-офф может сыграть с «Зальцбургом» (Австрия), «Олимпиакосом» (Греция), «Славией» (Чехия) и победителем матча 3-го раунда между венгерским «Ференцварошем» и хорватским «Динамо».

Напомним, что с «Мольде» «Карабах» должен сыграть 15 или 16 сентября в Баку.

«Нефтчи» во 2-м раунде Лиги Европы сыграет с турецким «Галатасараем». Благодаря высокому рейтингу стамбульского клуба бакинцы при жеребьевке 3-го раунда будут «сеяными». Перед жеребьевкой УЕФА разделил команды на группы. Серебряный призер чемпионата Азербайджана оказался в группе 8, где его соперниками могут стать «Сендерюске» (Дания), а также победители пар «Б36 Торсхавн» (Фареры) – ТНС (Уэльс), «Ренова» (Северная Македония) – «Хайдук» (Хорватия), «Олимпия» (Словения) – «Зриньски» (Босния и Герцеговина).

Но сначала «Нефтчи» должен пройти «Галатасарай», с которым сыграет 17 сентября в Баку.