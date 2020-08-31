Новый советник Трампа предложил бороться с COVID-19 по-шведски

Один из новых советников президента США Дональда Трампа активно продвигает в Белом доме идею перехода к шведской модели борьбы с коронавирусом, которая предполагает снятие жестких санитарных ограничений для создания у населения коллективного иммунитета. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в администрации.

Издание отмечает, что Скотт Атлас, который является сотрудником Гуверовского института при Стэнфордском университете, присоединился к команде советников Трампа в августе. Подход, который он предлагает, предусматривает снятие ограничений для того, чтобы вирус мог быстро распространиться среди всего населения и у людей выработался иммунитет. Одновременно с этим он предлагает предпринять меры для защиты от вируса уязвимых слоев населения, в первую очередь пожилых людей, пишет ТАСС.

По данным The Washington Post, американская администрация уже начала предпринимать ряд мер в соответствии с рекомендациями Атласа.

Как сообщил газете представитель американской администрации, Атлас противопоставляет себя Энтони Фаучи, главному инфекционисту страны, директору Национального института аллергических и инфекционных заболеваний. По этим данным, Атлас вступал в конфронтацию как с самим Фаучи, так и с координатором Белого дома по борьбе с распространением нового коронавируса Деборой Биркс.

Издание отмечает при этом, что у Атласа нет опыта в сфере борьбы с инфекционными заболеваниями или эпидемиологии. Тем не менее подход, который он предлагает, нравится Трампу, поскольку, как предполагается, позволяет снизить ущерб для экономики страны.

Как подчеркивает издание со ссылкой на сотрудников Белого дома, Трамп не давал официальное одобрение стратегии, которую предлагает Атлас, однако интересовался коллективным иммунитетом и задавал вопросы на эту тему.