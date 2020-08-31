Русскоязычных школ в Украине больше не будет?

С 1 сентября в Украине все русскоязычные школы, начиная с пятого класса, обязаны переходить на украинский язык обучения. Эту норму предусматривают сразу несколько законов Украины, передает ТАСС.

Осенью 2017 года Верховная рада приняла новый закон "Об образовании", которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях страны является только государственный язык - украинский. С 2018 года классы с преподаванием на языках национальных меньшинств остались только в младшей школе.

В указанных законах прописано, что получение общего среднего образования "на языке соответствующего коренного народа или нацменьшинства" продолжается до 1 сентября 2020 года, затем весь образовательный процесс должен постепенно переходить на украинский язык. На языке национального меньшинства можно будет изучать только один предмет - родной язык.

Минобразования Украины сообщало в феврале, что всего в стране 125 русскоязычных школ. Кроме того, 43 частные школы преподавали на русском.