Азиатский банк развития (АБР) планирует предоставить Азербайджану в 2022-2023 годах кредит в размере 500 млн долларов на поддержку экономических реформ. Банк намечает выделить кредит двумя траншами по 250 млн долларов. Еще 15 млн долларов банк предоставит на подготовку проектов в сфере высоких технологий и инноваций.

АБР не первый год работает на азербайджанском рынке, наладив с официальным Баку надежные партнерские отношения. За двадцатилетний период сотрудничества банк предоставил стране кредитов на сумму, превышающую 5 млрд долларов. Только в 2018-2019 годах Баку привлек от АБР кредит на общую сумму 500 млн долларов на «Совершенствование программы управления и повышения эффективности государственного сектора, Подпрограмма II». И вот новый полумиллиардный кредит. Для чего же предназначен новый транш?

Пресс-служба банка заявляет, что «кредитные средства планируется направить: на повышение эффективности государственных расходов и фискального управления; на реформы госпредприятий; на развитие государственного сектора; на улучшение бизнес-среды и на развитие партнерства государство - частный сектор». Даже сухой протокольный язык не может скрыть того факта, что цель нынешнего кредита не очень-то отличается от предыдущего. Но есть деталь, на которую следует обратить особое внимание.

Банк не намерен оставлять двухлетний пробел в кредитовании Азербайджана. Совет директоров АБР утвердил бизнес-план на трехлетний период, в рамках которого готов предоставить Баку средства на сумму 780 млн долларов. При этом в 2021 году банк зарезервировал для страны кредит на 85 млн долларов, в 2022 году - кредиты на 370 млн долларов, а в 2023 году - на 325 млн долларов. В течение трех предстоящих лет АБР также окажет Азербайджану техническую помощь на сумму 4,5 млн долларов. Согласно бизнес-плану, банк готов в этот период выделить Азербайджану 5 кредитов для проектов в сфере образования, ирригации, поддержки бизнеса и экономических реформ, на развитие железных дорог.

Вот на железной дороге и хочется остановиться. АБР продолжит финансировать проекты по развитию азербайджанских железных дорог и с этой целью планирует предоставить кредит в размере 150 млн долларов на их модернизацию, остальные 20 млн долларов выделит правительство Азербайджана. Причем первый транш кредита в размере 75 млн долларов планируется выделить только в 2023 году. Кредит будет направлен на модернизацию железной дороги Баку - Астара (граница Ирана), являющейся частью проекта Север-Юг, реализации которого руководство Азербайджана придает особое значение.

Азербайджанское правительство действительно придает особое значение этому участку коридора Север-Юг. Президент Ильхам Алиев два месяца назад в ходе видеоконференции с руководством АБР заявил, что качество железной дороги на территории Азербайджана от границы Ирана до границы с Россией находится в неудовлетворительном состоянии и существующих возможностей может быть недостаточно для приема всех грузов, проходящих по данному коридору. Азербайджан в настоящее время осуществляет процесс восстановления железной дороги от севера к югу, уже вложены определенные инвестиции в развитие этого коридора, который имеет большой потенциал. Планируется вложить инвестиции в увеличение скорости движения поездов в этом направлении, так как на границе с Россией уже образуются пробки, а осуществлять перевозку грузов при растущих объемах экспорта из Азербайджана и Ирана невозможно.