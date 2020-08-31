Леонид Швец, автор haqqin.az 03:25

В начале весны у многих существовала уверенность, что к лету эпидемия в основном рассосется и жизнь на планете наладится. Ничего подобного не случилось, и вот уже подошла осень, а о спаде заболеваемости говорить не приходится. Сентябрь человечество встречает с 25 миллионами 250 тысячами болеющих и переболевших COVID-19. Без 150 тысяч миллион умерших.

Первое место по числу зафиксированных случаев сохраняется за Соединенными Штатами, здесь почти шесть миллионов заразились, на втором месте Бразилия – 3 миллиона 860 тысяч, но их быстрыми темпами нагоняет Индия. Тут только за минувшее воскресенье обнаружили 78 512 больных, а накануне был поставлен рекорд в 78 761 случай. Это больше, чем антикрекорд, поставленный США в середине июля – 77 299 случаев. Почти тысяча человек умирает тут в сутки. Всего в Индии насчитали 64 469 умерших, почти в два раза меньше, чем в Бразилии, и в три, чем в США, есть все шансы обогнать. Из Индии же сообщают о смерти от коронавируса бывшего президента страны Пранаба Кумара Мукерджи. Ему было 84 года, и после перенесенной операции на головном мозгу он не смог перенести тяжелое поражение легких. Мукерджи занимал свой пост с 2012 по 2017 годы, и хотя основная власть в стране принадлежит премьер-министру и правительству, символически это важная должность.

В Соединенных Штатах эпидемия, которая поначалу бушевала в прибрежных штатах, пошла вглубь страны. Сейчас отмечается рост заболеваемости в штатах Среднего Запада: в Айове, Северной Дакоте, Южной Дакоте и Миннесоте. Оказавшись не в состоянии сдержать распространение болезни, власти США начинают подумывать о том, не принять ли концепцию коллективного иммунитета, когда эпидемия проходит после того, как большинство граждан переболело и приобрело необходимые антитела. Только по подсчетам специалистов в условиях США, чтобы достичь порога в 65% заболевших при уровне смертности от коронавируса в один процент, из 328 миллионов граждан США умрут 2,13 миллиона, огромная цена. Но эту идею продвигает Скотт Атлас, медик из консервативного Института Гувера, присоединившийся в минувшем месяце к команде Трампа в качестве советника по пандемии. Необходимость обозначить какие-то шаги, дающие надежду, что федеральная власть справляется с пандемией, подтолкнула Стивена Хана, главу Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов при Министерстве здравоохранения США, развить российскую идею о том, что вакцинирование населения можно начать одновременно с испытаниями вакцины на третьем этапе, когда проводятся широкие клинические исследования с привлечением тысяч пациентов. Сейчас на третьем этапе находятся исследования в трех фармакологических гигантах: AstraZeneca, работающего в сотрудничестве с английским Оксфордским университетом, Moderna, в связке с Национальными институтами здоровья США, и альянс Pfizer/BioNTech.