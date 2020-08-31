Командующего ВС Саудовской Аравии заподозрили в коррупции и отправили в отставку
Командующий вооруженными силами Саудовской Аравии Фахд бен Турки Аль Сауд, заместитель правителя провинции Эль-Джауф, несколько офицеров и гражданских служащих Минобороны отправлены в отставку. Они подозреваются в коррупции.
Указ об отставке подписал король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз.
«Король принял решение об отправке на пенсию генерал-лейтенанта Фахда бен Турки и начала расследования в отношении него, а также отставке заместителя правителя провинции Эль-Джауф принца Абдель Азиза бен Фахда Аль Сауда»,— цитирует указ короля саудовское агентство новостей SPA.
Новым командующим вооруженными силами стал заместитель начальника генштаба генерал-лейтенант Мутлак бен Салем аль-Азима.