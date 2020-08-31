Революционный проект на рынке электронной коммерции Азербайджана фото; видео
Компания Global Innovations LLC, которая работает в сфере технологических решений в Азербайджане, занимается разработкой электронных услуг и разработкой автоматизированных систем для бизнеса. Новый проект компании - Wish.az, направлен на поддержку деятельности малого и среднего бизнеса в Азербайджане.
Таким образом, любой предприниматель и юридическое лицо, не выходя из дома, может подключить свои услуги или продажи к электронной коммерции. Всего за 3 минуты, вы можете зарегистрироваться и принимать платежи с любой банковской карты.
Система полностью автоматизирована и построена на банковских картах. На прикрепленную при регистрации карту можно получить оплату соответствующих услуг.
Через платформу Wish.az всевозможные магазины, рестораны и кафе, сервисные компании, курьерские компании, такси, учебные центры и другие сферы деятельности могут принимать платежи онлайн.
Какие основные преимущества?
- Регистрация и активация электронной коммерции в короткие сроки.
- Подробная информация и отчетность по платежам в личном кабинете. (кто совершил платеж, когда, для чего; возможность указать название, описание и код услуги или продукта и т. д.). Возможность просмотра на платформе и выгрузки в файле экспорта
- Добавление любой карты и перечисление собранной суммы на карту через платформу
- Количество добавляемых карт неограничено, указанную карту можно в любой момент поменять для вывода средств
- Защита безопасности. Соблюдение стандартов безопасности. 3D Secure (Verified by VISA və MasterCard SecureCode) и сертификат SSL (GeoTrust)
- Возможность воспользоваться услугой краудфандинга и сбора средств, добавив любой бизнес-проект
- Онлайн выплата средств на баланс карты
- Поддержка компаний в развитии бизнеса и в направлении цифрового маркетинга в социальных сетей
Стоит отметить, что этот проект, помимо электронной коммерции, включает в себя еще несколько других электронных услуг. Первая автоматизированная система краудфандинга в Азербайджане была построена именно на этой платформе и успешно работает.
На платформе Wish.az можно разместить благотворительные, бизнес и индивидуальные проекты, найти спонсоров, инвесторов и собрать пожертвования.
С помощью других сервисов платформы, можно онлайн получать средства для знаменитостей, инфлюенсеров, фрилансеров, создавать личный профиль, размещать подробную информацию о предоставляемых услугах.
Компания «Global Innovations» LLC планирует расширить возможности этой платформы и разработать множество инноваций для поддержки малого и среднего бизнеса.
Сервис электронной коммерции разработан совместно с ОАО «PASHA Bank» и интегрирован по каналу B2B. Предоставляемые банком услуги электронной коммерции создадут новые возможности на рынке и поддержат бизнес.
Официальный сайт - https://wish.az/
Электронная почта: - [email protected]
Контактный номер – 070 242 99 66
Facebook - https://www.facebook.com/wishaze/
Twitter - https://twitter.com/wish_aze
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