Компания Global Innovations LLC, которая работает в сфере технологических решений в Азербайджане, занимается разработкой электронных услуг и разработкой автоматизированных систем для бизнеса. Новый проект компании - Wish.az, направлен на поддержку деятельности малого и среднего бизнеса в Азербайджане.

Таким образом, любой предприниматель и юридическое лицо, не выходя из дома, может подключить свои услуги или продажи к электронной коммерции. Всего за 3 минуты, вы можете зарегистрироваться и принимать платежи с любой банковской карты.

Система полностью автоматизирована и построена на банковских картах. На прикрепленную при регистрации карту можно получить оплату соответствующих услуг.

Через платформу Wish.az всевозможные магазины, рестораны и кафе, сервисные компании, курьерские компании, такси, учебные центры и другие сферы деятельности могут принимать платежи онлайн.