Революционный проект на рынке электронной коммерции Азербайджана фото; видео

Компания Global Innovations LLC, которая работает в сфере технологических решений в Азербайджане, занимается разработкой электронных услуг и разработкой автоматизированных систем для бизнеса. Новый проект компании - Wish.az, направлен на поддержку деятельности малого и среднего бизнеса в Азербайджане.

Таким образом, любой предприниматель и юридическое лицо, не выходя из дома, может подключить свои услуги или продажи к электронной коммерции. Всего за 3 минуты, вы можете зарегистрироваться и принимать платежи с любой банковской карты.

Система полностью автоматизирована и построена на банковских картах. На прикрепленную при регистрации карту можно получить оплату соответствующих услуг.

Через платформу Wish.az всевозможные магазины, рестораны и кафе, сервисные компании, курьерские компании, такси, учебные центры и другие сферы деятельности могут принимать платежи онлайн.

Какие основные преимущества?

  • Регистрация и активация электронной коммерции в короткие сроки.
  • Подробная информация и отчетность по платежам в личном кабинете. (кто совершил платеж, когда, для чего; возможность указать название, описание и код услуги или продукта и т. д.). Возможность просмотра на платформе и выгрузки в файле экспорта
  • Добавление любой карты и перечисление собранной суммы на карту через платформу
  • Количество добавляемых карт неограничено, указанную карту можно в любой момент поменять для вывода средств
  • Защита безопасности. Соблюдение стандартов безопасности. 3D Secure (Verified by VISA və MasterCard SecureCode) и сертификат SSL (GeoTrust)
  • Возможность воспользоваться услугой краудфандинга и сбора средств, добавив любой бизнес-проект
  • Онлайн выплата средств на баланс карты
  • Поддержка компаний в развитии бизнеса и в направлении цифрового маркетинга в социальных сетей

Стоит отметить, что этот проект, помимо электронной коммерции, включает в себя еще несколько других электронных услуг. Первая автоматизированная система краудфандинга в Азербайджане была построена именно на этой платформе и успешно работает.

На платформе Wish.az можно разместить благотворительные, бизнес и индивидуальные проекты, найти спонсоров, инвесторов и собрать пожертвования.

С помощью других сервисов платформы, можно онлайн получать средства для знаменитостей, инфлюенсеров, фрилансеров, создавать личный профиль, размещать подробную информацию о предоставляемых услугах.

Компания «Global Innovations» LLC планирует расширить возможности этой платформы и разработать множество инноваций для поддержки малого и среднего бизнеса.

Сервис электронной коммерции разработан совместно с ОАО «PASHA Bank» и интегрирован по каналу B2B. Предоставляемые банком услуги электронной коммерции создадут новые возможности на рынке и поддержат бизнес.

Официальный сайт - https://wish.az/

Электронная почта: - [email protected]

Контактный номер – 070 242 99 66

Facebook - https://www.facebook.com/wishaze/

Twitter - https://twitter.com/wish_aze

Instagram - https://www.instagram.com/wish.aze/

Linkedin - https://www.linkedin.com/showcase/wishaz/

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