Азербайджанские позиции под огнем армянских снайперов

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 32 раза, сообщает Министерство обороны Азербайджана.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 32 раза", - отметили в министерстве.

По данным ведомства, с позиций, расположенных в селах Айгепар, Мосесгех и Чинари Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Гаджаллы, Алибейли, Агдам и Коханеби Товузского района.

"Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Ходжавендского районов", - отмечает Минобороны.