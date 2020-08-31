Киргизия разрешила въезд гражданам Азербайджана
С 1 сентября гражданам Азербайджана разрешен въезд на территорию Киргизии. Данное решение было принято 21 августа Министерством иностранных дел республики.
Так, МИД Киргизии составил список из 32 государств, где стабилизировалась эпидемиологическая ситуация.
Речь идет о России, Грузии, Азербайджане, Армении, Беларуси, Казахстане, Туркменистане, Бельгии, Австрии, Великобритании, Германии, Ирландии, Исландии, Италии, Латвии, Литве, Лихтенштейне, Люксембурге, Португалии, Турции, Швейцарии, Швеции, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Китае, Малайзии, Южной Корее, Пакистане, Словении, Кувейте, Узбекистане и Японии.