БТА расследует причину возгорания в маршрутном автобусе
Бакинское транспортное агентство (БТА) создало комиссию в связи с возгоранием в автобусе №24 (госномер 99 JH 246), находящемся в эксплуатации ООО "BakuBus", сообщает БТА.
Вопросы, связанные с происшествием, будут расследованы комиссией, и общественность будет проинформирована о результатах.
Отметим, что сегодня утром в автобусе №24 произошло возгорание. В соответствии с инструкцией, водитель сразу высадил пассажиров, поэтому пострадавших среди них нет.