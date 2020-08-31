Турция не пропустила в Ереван самолет ВВС Германии

Немецкий еженедельник Spiegel в своем новом выпуске сообщил, что в конце июля 2020 года власти Турции не разрешили пролет немецкого военно-транспортного самолете над своей территорией. Как сообщает haqqin.az, в статье журнала запрет официальной Анкары на использование своего воздушного пространства немецким самолетом назван «новым скандалом, который привел к напряженности» в турецко-немецких отношениях.

Согласно информации, военно-транспортный самолет ВВС Германии, вылетевший из Кельна, направлялся в Ереван. Там этот самолет должен был забрать армянских военных и доставить их в Германию, где они должны были пройти курс обучения. Однако власти Турции не разрешили использовать свое воздушное пространство и Airbus 310 ВВС Германии был вынужден вернуться на базу.

По данным издания, немецкие военные источники предположили, что самолету ВВС Германии не разрешили пролет над Турцией из-за того, что пунктом назначения этого рейса был Ереван. Журнал подчеркивает, что Турция не имеет дипломатических отношений с Арменией, и сейчас отношения между Анкарой и Берлином переживают не самые лучшие времена, после того как Бундестаг признал так называемый «геноцид армян».