Россия пожаловалась на провокацию американских военных

Посольство России в Вашингтоне считает маневры военных США в Эстонии провокационными и крайне опасными. Об этом говорится в записи дипмиссии в Facebook.

Отмечается, что в республике с 1 по 10 сентября проходят маневры с применением реактивных систем залпового огня. Российское посольство подчеркнуло, что американские военные действуют близко к российским границам — в 110 километрах от нее. «Российская Федерация неоднократно предлагала Соединенным Штатам и их союзникам ограничить учебно-тренировочную деятельность и отвести зоны учений от "линии соприкосновения" Россия — НАТО», — говорится в заявлении.

Дипломаты сочли действия США «демонстративным бряцанием оружием», которое только усиливает напряженность в Европе. Дипмиссия рассказала, что маневры проходят в условиях обострения политической ситуации в регионе.