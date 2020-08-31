Трамп предсказал революцию, если Байден победит

Если на президентских выборах победит кандидат от демократов Джо Байден, то в стране может произойти революция, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

«Он слабый человек. Его контролируют как марионетку. Это не приведет к снижению напряженности, они (радикальные левые силы) просто победят, они возьмут под контроль ваши города, это будет революция», — сказал Трамп.

Президент не стал отвечать на вопрос, кто контролирует Байдена, заявив, что это «люди, которые остаются в тени». Он также обвинил их в беспорядках в США.